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تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، رسالة خطية، من جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال لقائه، اليوم، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
حضر اللقاء، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

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