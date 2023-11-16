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ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم
المواطن - واس

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، في الرياض، اليوم، أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم.
وقد التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب الفخامة والدولة قادة ورؤساء الدول المشاركة.
ويضم الوفد الرسمي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب.

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