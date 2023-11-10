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ولي العهد يستقبل أمير قطر لدى وصوله الرياض

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
ولي العهد يستقبل أمير قطر لدى وصوله الرياض
المواطن - فريق التحرير

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة قطر تميم بن حمد، لدى وصوله العاصمة الرياض.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية واس، لقطات من استقبال ولي العهد لأمير قطر، اليوم الجمعة، قبل انطلاق القمة العربية التي تستضيفها المملكة غدًا.

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