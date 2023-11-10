ولي العهد يستقبل أمير قطر لدى وصوله الرياض

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة قطر تميم بن حمد، لدى وصوله العاصمة الرياض.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية واس، لقطات من استقبال ولي العهد لأمير قطر، اليوم الجمعة، قبل انطلاق القمة العربية التي تستضيفها المملكة غدًا.

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله العاصمة الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/KJnwWbKyX0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 10, 2023