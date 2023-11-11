نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يفتتح أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض صورة جماعية لرؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية ولي العهد يستقبل رئيس إيران لحظة وصوله لمقر القمة العربية الإسلامية النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع الأخدود والحزم في مباراة تصحيح المسار باولو مالديني يقترب من الاتحاد استبعاد سلطان الغنام من قائمة الأخضر يغضب الجماهير وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة خلال أسبوع.. ضبط 17305 مخالفين بينهم 9 متورطين بجرائم موجبة للتوقيف رئيس تركيا يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية
استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحظة وصوله إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
فيديو | #ولي_العهد يستقبل الرئيس الإيراني لحظة وصوله إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية#قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/JwO3P1B2wYقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023
ووصل إلى الرياض، صباح اليوم، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م، عوضًا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه؛ حيث يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.