ولي عهد الكويت يستقبل تركي بن محمد ويبحثان العلاقات الثنائية

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، في قصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق لسموه.

ونقل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ولسمو ولي عهد دولة الكويت.

وقد حمّل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد / حمد بن سليمان السليم، فيما حضره من الجانب الكويتي، معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.