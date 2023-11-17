وندر جاردن الوجهة الساحرة في موسم الرياض

تميزت منطقة “وندر جاردن”، إحدى مناطق موسم الرياض بنسخته الرابعة، بطابعها الخيالي المستوحى من سحر الطبيعة، فتحيط بها الأشجار الخضراء وأنواع الزهور والفراشات، إضافة إلى الفنون المضيئة في كل زوايا المنطقة والرسومات الإبداعية التي ترافق الزوار في كل خطوة.

رحلة المرح

يبدأ المرح عند مدخل وندر جاردن والتي تتضمن “ذا ماجك أوف ووتر”، حيث تتيح للزوار مشاهدة أكثر من 50 طائر فلامينجو في بحيرة الفلامينجو، مع الموسيقى والألوان الفنية.

فعاليات وندر جاردن

تضم منطقة وندر جاردن ثلاثة مرافق ترفيهية رئيسية، كمنطقة “بلوم” والتي تحتوي على قطع فنية مستوحاة من الزهور وألوانها الخلابة، فيستمتع الزائر عند زيارتها بتسع ألعاب مختلفة، ومسرحيات وعروض حية. وتتبع منطقة وندر جاردن منطقة “حديقة الفراشات” التي تأخذ زوارها إلى تجربة أشبه بالخيال، حيث تضم المنطقة أكثر من 1000 فراشة من سلالات مختلفة، يمكن للزوار التعرف عليها عن قرب والتقاط الصور التذكارية لها عن طريق أستوديو متنقل للتصوير الرقمي والمطبوع؛ ولا تخلو منطقة الفراشات من الوقت الممتع، حيث تضم 14 لعبة حماسية وورشًا فنية.

وتعد منطقة “تري أدفنتشر” المنطقة الثالثة ضمن وندر جاردن، والتي تمثل طابع الأشجار المتنوعة التي تحيط بزوارها من كل جهة، وتبدأ المتعة من ألعاب الواقع الافتراضي، وهي جزء من 17 لعبة في منطقة تري أدفنتشر، إلى جانب تجربة الرعب في مزرعة مسكونة.

موسم الرياض 2023

وتأتي منطقة وندر جاردن ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، والتي تتيح لزوارها تجارب ممتعة مليئة بالحماس من الألعاب والموسيقى والمأكولات العالمية، وتفتح المنطقة أبوابها من الساعة 4 مساءً حتى الواحدة في الخميس والجمعة، وحتى الساعة 12 ليلًا في بقية الأيام، ويمكن حجز التذاكر عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط.