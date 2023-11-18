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الزعيم مقبل على مباريات مهمة بعد التوقف الدولي

ياسر الشهراني خامس لاعب يتعرض للإصابة في الهلال

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
ياسر الشهراني خامس لاعب يتعرض للإصابة في الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الهلال قبل قليل، تفاصيل إصابة اللاعب ياسر الشهراني وذلك بعد نهاية الحصة التدريبية اليوم للاعبين الذين لم يشاركوا مع منتخبات بلدانهم في فترة التوقف الدولي الحالية.

تفاصيل إصابة ياسر الشهراني

وكشف الهلال في بيان رسمي له عبر منصة ” إكس” أن الشهراني مصاب في عضلة الساق الخلفية، وذلك أثناء مشاركته في معسكر المنتخب السعودي مؤخرًا.

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وحتى الآن وصلت إصابات الهلال لـ 5 لاعبين قبل عودة مباريات دوري روشن حيث يغيب كل من ” نيمار، سافيتش، سالم الدوسري، الشهراني، ناصر الدوسري” عن تدريبات الفريق.

وسيغيب ناصر الدوسري عن مباريات “الحزم، النصر، الطائي، الوحدة” في دوري روشن، نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، التعاون في كأس الملك”.

ياسر الشهراني - الهلال والباطن

سلمان الفرج

وتلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة نادي النصر في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشارك اللاعب سلمان الفرج في جزء من تدريبات الهلال الجماعية والتي أُقيمت أمس الجمعة في مقر تدريبات الزعيم.

يذكر أن الفرج غاب عن المشاركة في مباراة السعودية وباكستان أول أمس، وذلك بسبب إصابة كان تعرض لها في مباراة مالي في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الماضي.

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