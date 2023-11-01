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بعد تألقه مع الهلال بدوري روشن

ياسين بونو أفضل حارس مرمى في أكتوبر

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٨ مساءً
ياسين بونو أفضل حارس مرمى في أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

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تألق حارس المرمى المغربي ياسين بونو، بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليحصد جائزة الأفضل في دوري روشن السعودي خلال شهر أكتوبر.

ياسين بونو أفضل حارس

وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن فوز ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في شهر أكتوبر، بعد تألقه ومساهمته في انفراد الهلال بالصدارة.

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ونجح ياسين بونو في الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بدوري روشن السعودي، وقام بـ20 تصديًا للكرات، ليخطف نجومية شهر أكتوبر الماضي.

ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد لمواجهة الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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