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سيخوض مباراة نافباخور الأوزبكي غدًا

ياسين بونو: سعيد بمشاركتي الأولى في دوري أبطال آسيا

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
ياسين بونو: سعيد بمشاركتي الأولى في دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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أكد الحارس المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، جاهزية فريقه لمواجهة نادي نافباخور الأوزبكي غدًا في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

مشاركة بونو في دوري أبطال آسيا

وقال بونو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد: “سعيد بمشاركتي الأولى في دوري أبطال آسيا مع الفريق وهدفنا في كل مباراة هو تحقيق الفوز والحصول على النقاط”.

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وأضاف الحارس المغربي: “ندرك أهمية مباراة الغد وسنحقق الانتصار”.

وكان لقاء الجولة الأولى بين الفريقين، أُقيم يوم 18 سبتمبر الماضي وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق في الرياض.

ياسين بونو - الهلال
بونو

الهلال ونافباخور في الرياض 

وفي الشوط الأول كان التعادل السلبي حاضرًا بين الفريقين حيث لم ينجح الأزرق في الظهور بقوة هجومية، خلال أول 45 دقيقة في مباراة كان عنوانها الرئيسي الهدوء بين الفريقين في الشوط الأول.

وظل أزرق الرياض يحاول عبر هجمات عديدة من كل من نيمار والبرازيلي ميشايل والصربي ميتروفيتش دون جدوى، حتى جاءت رأسية مميزة من المدافع علي البليهي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليسجل بها هدف التعادل للأزرق بصعوبة بالغة.

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