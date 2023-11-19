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ضمن منافسات دوري روشن

ياسين بونو في صدارة قائمة مميزة

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٨ مساءً
ياسين بونو في صدارة قائمة مميزة
المواطن - فريق التحرير

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خطف حارس المرمى المغربي ياسين بونو الأنظار مع الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليكون من أبرز الحراس في دوري روشن السعودي.

ياسين بونو يتصدر القائمة

ويُعد ياسين بونو صاحب أعلى نسبة تصديات ناجحة منذ بداية دوري روشن السعودي، بنسبة وصلت إلى 82%، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

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ياسين بونو
ياسين بونو – المصدر @Alhilal_FC

ويُقدم ياسين بونو أداء لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث إنه الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك، ولعب دورًا بارزًا في تصدره قائمة الأقوى دفاعيًا، وانفراده بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ويتواجد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، البرازيلي مايلسون في المركز الثاني بالقائمة بنسبة بلغت 78%، فيما حل حارس مرمى فريق الفيحاء، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش ثالثًا بنسبة 73%.

حارس التعاون مايلسون
مايلسون

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، بالتساوي مع الفتح، ثم الاتفاق بـ22 نقطة، يليه الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة.

ويحتل الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ13 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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