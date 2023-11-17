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بعد ظهورهما بشكل مميز

ياسين بونو وميندي بالقائمة النهائية لأفضل حارس إفريقي 2023

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
ياسين بونو وميندي بالقائمة النهائية لأفضل حارس إفريقي 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قبل قليل، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل حارس مرمى في القارة، ويتقدمهم، المغربي الدولي ياسين بونو.

ياسين بونو يتصدر القائمة

وضمت القائمة المختصرة لجائزة أفضل حارس مرمى إفريقي لعام 2023، 5 حراس، وجاء ياسين بونو في المقدمة، بعد المستوى اللافت الذي يُقدمه مع المنتخب المغربي، بجانب التألق مع الهلال وإشبيلية.

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وخطف ياسين بونو الأنظار في عام 2023، حيث تألق مع إشبيلية، وقاده لحصد لقب الدوري الأوروبي، وانتقل للهلال في الميركاتو الصيفي، ليُساهم في انفراده بصدارة دوري روشن السعودي، والتأهل لربع نهائي كأس الملك.

ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

ميندي والشناوي أبرز المنافسين

ويُنافس بونو على جائزة أفضل حارس إفريقي في 2023، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب السنغال الأول لكرة القدم، إدوارد ميندي، بعد المستوى اللافت الذي قدمه هذا العام، كما يتواجد الكاميروني أندريه أونانا.

إدوارد ميندي - الأهلي
ميندي – المصدر @ALAHLI_FC

ويُعد حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد الشناوي منافسًا قويًا على الجائزة، بعد المستوى اللافت في 2023، بجانب حارس صن داونز الجنوب إفريقي، ويليامز.

جائزة أفضل حارس مرمى إفريقي
القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل حارس – المصدر @caf_online_AR

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