ياسين بونو وميندي بالقائمة النهائية لأفضل حارس إفريقي 2023 تعطل بعض الرحلات في مطار دبي بسبب الطقس السديس في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: يا إخواننا في فلسطين صبرًا صبرًا ألا إن نصر الله قريب إشادة بانطلاقة عون السلولي مع المنتخب السعودي الأمين العام لـ كايسيد: التصدي للتمييز وخطاب الكراهية ضد اللاجئين ضرورة ملحة موقف سالم الدوسري من ديربي الهلال والنصر هل يضم الهلال صفقة آسيوية في الميركاتو الشتوي؟ صالح الشهري يُكرر سيناريو تصفيات مونديال 2022 تأكدوا من استخراج تصريح العمرة قبل القدوم إلى الحرم المكي زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب الفلبين
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قبل قليل، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل حارس مرمى في القارة، ويتقدمهم، المغربي الدولي ياسين بونو.
وضمت القائمة المختصرة لجائزة أفضل حارس مرمى إفريقي لعام 2023، 5 حراس، وجاء ياسين بونو في المقدمة، بعد المستوى اللافت الذي يُقدمه مع المنتخب المغربي، بجانب التألق مع الهلال وإشبيلية.
وخطف ياسين بونو الأنظار في عام 2023، حيث تألق مع إشبيلية، وقاده لحصد لقب الدوري الأوروبي، وانتقل للهلال في الميركاتو الصيفي، ليُساهم في انفراده بصدارة دوري روشن السعودي، والتأهل لربع نهائي كأس الملك.
ويُنافس بونو على جائزة أفضل حارس إفريقي في 2023، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب السنغال الأول لكرة القدم، إدوارد ميندي، بعد المستوى اللافت الذي قدمه هذا العام، كما يتواجد الكاميروني أندريه أونانا.
ويُعد حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد الشناوي منافسًا قويًا على الجائزة، بعد المستوى اللافت في 2023، بجانب حارس صن داونز الجنوب إفريقي، ويليامز.