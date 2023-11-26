ياسين بونو يتفوق على ميندي وغروهي

يُقدم حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون من أبرز الحراس في دوري روشن السعودي.

ياسين بونو الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

ويُعد ياسين بونو أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث شارك في 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ولم تهتز شباكه في 8 مواجهات.

وجاء في المركز الثاني خلف ياسين بونو، حارس مرمى الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي، وحارس فريق الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي، حيث شاركا في 14 مباراة بدوري روشن السعودي، وحافظا على نظافة الشباك 6 مرات.

ويحتل المركز الرابع في قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك في دوري روشن السعودي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، البرازيلي مايلسون، حيث شارك في 14 لقاء، ولم تهتز شباكه في 5 مواجهات.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ14، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد والتعاون، ثم الفتح بـ24 نقطة.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة برصيد 19 نقطة، ثم ضمك بـ18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، يليه الرياض بـ14 نقطة، الخليج وأبها بـ13 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.