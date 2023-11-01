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بعد ترشيحه لأكثر من جائزة

ياسين بونو يخطف الأنظار في 2023

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
ياسين بونو يخطف الأنظار في 2023
المواطن - فريق التحرير

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ظهر حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب الأول لكرة القدم، ياسين بونو بشكل مميز خلال منافسات عام 2023، ليكون واحدًا من أبرز الحراس في العالم.

ياسين بونو في 2023

وخطف ياسين بونو الأنظار في عام 2023، حيث تألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، وقاده لحصد لقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 4\1.

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وواصل بونو تألقه مع إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي، وتصدى للهجمات المتتالية للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أن فريقه خسر اللقب بصعوبة بركلات الترجيح بنتيجة 5\4.

ياسين بونو
بونو – المصدر cnn

وانتقل ياسين بونو إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي، ليُساهم في انفراده بصدارة دوري روشن السعودي، وحصد جائزة أفضل حارس في شهر أكتوبر، وتأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما تألق بونو مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وساهم في تحقيقه لإنجازه التاريخي بالحصول على المركز الرابع، كأفضل ترتيب لمنتخب عربي وإفريقي.

ياسين بونو
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

الترشح لعدة جوائز

وحصد ياسين بونو صاحب الـ32 عامًا، المركز الثالث في قائمة أفضل حارس مرمى في العالم، بالإضافة إلى احتلاله المركز الـ13 في قائمة أفضل اللاعبين في العالم 2023.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأربعاء، عن ترشيح بونو لجائزتين، حيث يُنافس على أفضل حارس مرمى في إفريقيا، وأفضل لاعب في إفريقيا للعام الحالي.

ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

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