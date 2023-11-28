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خلال مواجهة نافباخور ضد الهلال

ياسين بونو يسعى لانطلاقة قوية بأبطال آسيا

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
ياسين بونو يسعى لانطلاقة قوية بأبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، للظهور بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في أول مشاركة له بدوري أبطال آسيا.

ياسين بونو يُشارك آسيويًا

ويستعد ياسين بونو لبدء مشواره الآسيوي اليوم خلال مواجهة نافباخور الأوزبكي ضد الهلال، بعدما غاب عن المشاركة في أول 4 مباريات بمرحلة المجموعات، ويطمح لمواصلة التألق وقيادة فريقه لخطف بطاقة التأهل.

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ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

ويُعد ياسين بونو واحدًا من أهم اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، حيث لعب دورًا بارزًا في انفراده بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، والتأهل لربع نهائي كأس الملك.

وينفرد ياسين بونو بصدارة قائمةً أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث شارك في 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ولم تهتز شباكه في 8 مواجهات.

ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يُلاقي نافباخور

ومن المقرر أن تُقام مباراة نافباخور ضد الهلال على الملعب المركزي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

مباراة نافباخور ضد الهلال
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

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