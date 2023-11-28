ياسين بونو يسعى لانطلاقة قوية بأبطال آسيا

يتطلع حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، للظهور بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في أول مشاركة له بدوري أبطال آسيا.

ياسين بونو يُشارك آسيويًا

ويستعد ياسين بونو لبدء مشواره الآسيوي اليوم خلال مواجهة نافباخور الأوزبكي ضد الهلال، بعدما غاب عن المشاركة في أول 4 مباريات بمرحلة المجموعات، ويطمح لمواصلة التألق وقيادة فريقه لخطف بطاقة التأهل.

ويُعد ياسين بونو واحدًا من أهم اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، حيث لعب دورًا بارزًا في انفراده بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، والتأهل لربع نهائي كأس الملك.

وينفرد ياسين بونو بصدارة قائمةً أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث شارك في 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ولم تهتز شباكه في 8 مواجهات.

الهلال يُلاقي نافباخور

ومن المقرر أن تُقام مباراة نافباخور ضد الهلال على الملعب المركزي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.