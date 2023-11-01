يايسله يثير غضب جماهير الأهلي

أثار المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، غضب جماهير النادي الأهلي، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم، وتوديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

خسارة الأهلي ضد أبها

ولعب الأهلي ضد أبها بالأمس على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر الراقي بهدفين مقابل هدف، ليودع البطولة مبكرًا.

الجماهير غاضبة من يايسله

وأعربت الجماهير عن غضبها، من المستوى الذي يُقدمه الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا، وطالبوا عبر منصة “إكس”، بإقالة يايسله، وأكدوا أنه لا يُلبي طموحاتهم، وتوقعوا الاستمرار في تراجع النتائج معه.

وبات يايسله مهددًا بالرحيل عن منصبه، في حالة استمرار تراجع النتائج، خاصة أن طموحات الجماهير كبيرة، بالمنافسة على الألقاب هذا الموسم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق انطلاقة مميزة مع يايسله، حيث فاز في 4 مباريات متتالية بدوري روشن السعودي، قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف ضد الفتح.

واستعاد الفريق توازنه، وحقق 3 انتصارات خلال 6 مباريات في دوري روشن السعودي، وتعثر أمام الفرق الكبرى، حيث خسر ضد النصر والهلال، وتعادل ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر بعد مرور 11 جولة، ليبتعد عن المنافسة على اللقب.