يايسله يسعى لمصالحة الجمهور ضد الرياض

يطمح النادي الأهلي، بقيادة ماتياس يايسله، في استعادة توازنه، وتحقيق الفوز أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الأهلي ضد الرياض

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الرياض، مساء يوم الأحد المقبل، في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب جوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الرياض في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

يايسله يسعى لاستعادة الانتصارات

ويطمح الأهلي بقيادة يايسله لاستعادة بريقه ومصالحة الجماهير، بعد الخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، ثم توديع كأس الملك من دور الـ16 على يد أبها.

وتعرض يايسله وعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لصافرات الاستهجان بعد الخسارة ضد أبها بهدفين مقابل هدف، كما طالبت الجماهير بضرورة إقالة المدرب الألماني سريعًا؛ لإنقاذ الموسم.

وبات يايسله مهددًا بالرحيل عن منصبه، في حالة استمرار تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن طموحات الجماهير كبيرة، بالمنافسة على الألقاب هذا الموسم.