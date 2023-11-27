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في نسختها الثانية

يصل لـ 200 مليون ريال .. تعرف على قيمة جوائز أول 3 مراكز بـ دورة الألعاب السعودية

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
يصل لـ 200 مليون ريال .. تعرف على قيمة جوائز أول 3 مراكز بـ دورة الألعاب السعودية
المواطن - محمد سمعه

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انطلق قبل قليل حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023 في نسختها الثانية، حيث تُقام خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل.

دورة الألعاب السعودية 2023

ويتنافس المشاركون في الدورة في نسختها الثانية ويصل عددهم إلى 8000 رياضي في المسابقة التي تملك قيمة أعلى جوائز في التاريخ، حيث يصل مجموع الجوائز إلى 200 مليون ريال ويحصل الفائز بالمركز الأول على مليون ريال، بينما يفوز صاحب المركز الثاني بـ 300 ألف ريال، ويحصل الثالث على 100 ألف ريال.

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ويُعرض الحفل مساء اليوم على القنوات الرياضية السعودية وقناة اليوتيوب الخاصة بـ حساب دورة الألعاب السعودية، حيث يُقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويُحيي حفل الافتتاح مجموعة من الفنانين أبرزهم “الدي جي سنيك” في ملعب الملك فهد مساء اليوم.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة حضر بالأمس، حفل عشاء للاحتفال بضيوف الدورة قبيل انطلاق حفل الافتتاح اليوم، حيث كان من ضمن الحضور البحريني سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

دورة الألعاب السعودية - 3

الرياضات الموجودة

وتشمل الدورة في نسختها الثانية 53 رياضة من الرياضات الاستعراضية والبارالمبية، حيث تشمل الدورة ألعاب القوى والبلياردو، والبولينج والتسلق والدراجات والتجديف والملاكمة التايلاندية، والتزلج اللوحي، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة.

 

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