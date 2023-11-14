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اللاعب الإنجليزي دخل في خلاف مع تين هاج

يوفنتوس يصارع الهلال لضم سانشو

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
يوفنتوس يصارع الهلال لضم سانشو
المواطن - محمد سمعه

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دخل نادي الهلال في منافسة مع فريق يوفنتوس الإيطالي وذلك للتعاقد مع النجم الإنجليزي جادون سانشو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل أزمة سانشو ومدرب اليونايتد

ويعيش سانشو أسوأ أيامه في صفوف مانشستر يونايتد حيث سبق له وأن دخل في خلاف مع المدرب الهولندي إريك تين هاج بعد الخسارة من نادي آرسنال يوم 3 سبتمبر الماضي في الدوري الإنجليزي.

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وكان اللاعب الإنجليزي قال عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” أنا كنت مثل كبش الفداء ولم أشارك مع الفريق، أؤمن أن هناك أسبابًا أخرى قد تمنعني من المشاركة ولكن ما يحدث معي ليس عدلًا”.

جماهير مانشستر يونايتد، انتقدت خروج الأزمة بين تين هاج وسانشو للعلن، متحدثة عن أن تلك الأزمة قد تؤدي لتراجع نتائج الفريق وعدم قدرته على المنافسة في الدوري الإنجليزي أو في كافة البطولات في الموسم الحالي.

سانشو - مانشستر يونايتد وليدز

ويُعاني اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 23 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع مانشستر يونايتد منذ الانضمام له في عام 2021 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن الهلال سينافس يوفنتوس على ضم النجم الإنجليزي رغم أن اليوفي الأقرب لحسم الصفقة بضم اللاعب على سبيل الإعارة.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي البريطاني بن جاكوبز عبر حسابه في منصة ” إكس” : “جادون كان ارتبط اسمه بالانتقال لدوري روشن، الاتفاق حاول التحرك والتعاقد معه يوم 7 سبتمبر الماضي، سانشو أظهر رغبة بأنه لا يريد الانتقال للاتفاق”.

وأضاف: ” الاتفاق ليست لديه أي نية لضم اللاعب الإنجليزي في يناير، مانشستر يونايتد أخبر الفريق السعودي بأنه إذا أراد ضم جادون عليه استعارته مع وضع بند يُلزم بشرائه مقابل 50 مليون جنيه إسترليني”.

 

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