يوفنتوس يعزز تواجده في الوصافة بهدف في فيورنتينا

حقق الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه فيورنتينا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ملخص مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا

ونجح اللاعب الإيطالي فابيو ميريتي في إحراز الهدف الوحيد لليوفي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق اليوفي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، استمرت النتيجة على حالها ليصل رصيد اليوفي من النقاط إلى 26 نقطة في المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة في المركز الثامن.

وكانت مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي انطلقت بداية من الجمعة الماضية بفوز بولونيا على لاتسيو بهدف دون رد.

وفي مباريات أول أمس السبت، فاز نابولي على ساليرنيتانا بهدفين دون رد، وفاز إنتر ميلان على أتالانتا بهدفين لهدف، وفاز أودينيزي على ميلان بهدف.

وفي مباريات أمس، فاز مونزا على هيلاس فيرونا بثلاثية لهدف، وفاز كالياري على جنوى بهدفين لهدف، وفاز روما على ليتشي بنتيجة 2- 1، وفاز اليوفي على فيورنتينا بهدف.