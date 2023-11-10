Icon

10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة البلوت Icon مطر الوسم من الأمطار المباركة فما السبب؟ Icon شرفي نصراوي ردًّا على رئيسي الأهلي والاتحاد: ما ذكرتوه هو كاميرا خفية ! Icon لا يحق لجهة العمل رفض منح العامل إجازة مرضية Icon تقنية جديدة في إنستجرام لزيادة شعبية رييلز Icon رونالدو وميسي يعودان إلى ريال مدريد وبرشلونة في 2024 .. التفاصيل كاملة Icon كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد لـ النصر بدلًا من الأهلي Icon إيداع مبلغ التعويض في الشهر التالي لاعتماد طلب التسجيل بـ ساند Icon موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا Icon إحالة عدد من مستفيدي صندوق الموارد البشرية إلى نزاهة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
جائزة كبرى قيمتها 50,000 ريال

10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة البلوت

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة البلوت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، للمشاركة في مسابقة البلوت التي تضم تحديات أسبوعية.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه بمنصة إكس: إن مسابقة البلوت بها كل أسبوع جائزة قيمتها 10,000 ريال سعودي، متابعًا: “الفايزين راح يتنافسون بالأسبوع النهائي على جائزة كبرى قيمتها 50,000 ريال سعودي في بلوت لاونج ضمن منطقة بوليفارد سيتي”.

قد يهمّك أيضاً
لحظة اصطدام طائرة أمريكية بمركز تسوق تجاري

لحظة اصطدام طائرة أمريكية بمركز تسوق تجاري

القافلة الإغاثية السعودية تتوجه إلى معبر رفح لإغاثة غزة

القافلة الإغاثية السعودية تتوجه إلى معبر رفح لإغاثة غزة

يعيش زوار موسم الرياض 2023، أجواء ممتعة ضمن فعاليات وعروض الأسبوع السوداني المقامة في حديقة السويدي، إحدى المناطق الترفيهية للموسم، والتي تستمر حتى 25 نوفمبر الجاري، وسط ما تشهده ليالي العاصمة الرياض من طقس خلاب وحفلات تجذب محبي تلك الأجواء وتزيد من متعتهم.

وتشمل فعاليات وعروض الأسبوع السوداني حفلات غنائية لأشهر الفنانين السودانيين الذين يطربون جمهورهم بأجمل الأغاني التراثية مع تمايل وتصفيق الزوار على أنغامها، إلى جانب العروض الاستعراضية السيارة في أركان الحديقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
صحة وطب‎

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

صحة وطب‎
طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!
العالم

طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!

العالم
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
آخر الاخبار

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن...

آخر الاخبار
نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا
مشاهير

نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

مشاهير
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
الرياضة

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن...

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

الرياضة
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال...

الرياضة