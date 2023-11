10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة البلوت

دعا رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، للمشاركة في مسابقة البلوت التي تضم تحديات أسبوعية.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه بمنصة إكس: إن مسابقة البلوت بها كل أسبوع جائزة قيمتها 10,000 ريال سعودي، متابعًا: “الفايزين راح يتنافسون بالأسبوع النهائي على جائزة كبرى قيمتها 50,000 ريال سعودي في بلوت لاونج ضمن منطقة بوليفارد سيتي”.

يعيش زوار موسم الرياض 2023، أجواء ممتعة ضمن فعاليات وعروض الأسبوع السوداني المقامة في حديقة السويدي، إحدى المناطق الترفيهية للموسم، والتي تستمر حتى 25 نوفمبر الجاري، وسط ما تشهده ليالي العاصمة الرياض من طقس خلاب وحفلات تجذب محبي تلك الأجواء وتزيد من متعتهم.

وتشمل فعاليات وعروض الأسبوع السوداني حفلات غنائية لأشهر الفنانين السودانيين الذين يطربون جمهورهم بأجمل الأغاني التراثية مع تمايل وتصفيق الزوار على أنغامها، إلى جانب العروض الاستعراضية السيارة في أركان الحديقة.

جاهزين للتحدي؟

مسابقة البلوت تحديات أسبوعية … كل أسبوع جائزة قيمتها 10,000 ريال سعودي 🇸🇦❤️

والفايزين راح يتنافسون بالأسبوع النهائي على جائزة كبرى قيمتها 50,000 ريال سعودي في بلوت لاونج ضمن منطقة #بوليفارد_سيتي ❤️👏

Get ready for the Baloot competition at Baloot Lounge in… pic.twitter.com/83dy9FC6ap

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 23, 2023