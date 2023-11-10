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يُنصح بتهوية المنزل وتجنب التدخين

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
المواطن - فريق التحرير

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يؤكد العلماء، أن التعرض لجسيمات الهواء الدقيقة الملوثة، ينطوي على العديد من الأضرار الصحية، لذا يعد البقاء في مأمن من تلوث الهواء أمراً مهماً للصحة.

وفيما يلي مجموعة من الخطوات السهلة التي يمكنك اتخاذها لتقليل تعرضك لتلوث الهواء، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

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الوقاية من تلوث الهواء

راقب توقعات جودة الهواء في منطقتك، والتي غالباً ما تكون متاحة من خلال الأخبار المحلية أو تطبيقات الطقس أو المواقع الحكومية.. ويمكن أن تساعدك هذه المعلومات في التخطيط لأنشطتك في الأيام التي تكون فيها مستويات التلوث أقل.

تجنب المناطق عالية التلوث

حاول الابتعاد عن الأماكن التي بها مستويات عالية من تلوث الهواء، مثل المناطق الصناعية أو مناطق المرور الكثيفة أو المناطق القريبة من مواقع البناء.
التقليل من الملوثات الداخلية

انتبه لمصادر التلوث الداخلي، مثل أبخرة الطهي والمنظفات الكيميائية وبخاخات الأيروسول.. استخدم مراوح العادم، وافتح النوافذ، واختر منتجات التنظيف الطبيعية.

استخدم أجهزة تنقية الهواء

فكر في استخدام أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات في منزلك ومساحة العمل، للمساعدة في إزالة الملوثات من الهواء الداخلي.

قم بتهوية منزلك

قم بتهوية منزلك بشكل صحيح عن طريق فتح النوافذ واستخدام مراوح العادم لتدوير الهواء الخارجي النقي، وهذا يمكن أن يساعد في تقليل تلوث الهواء الداخلي.

زراعة نباتات داخلية لتنقية الهواء

يمكن لبعض النباتات المنزلية، مثل نباتات الثعبان وزنابق السلام، أن تساعد في تحسين جودة الهواء الداخلي عن طريق امتصاص الملوثات.

استخدم الأقنعة

في الأيام التي ترتفع فيها مستويات التلوث، يمكنك ارتداء أقنعة الوجه عند قضاء الوقت في الخارج، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة ذات نوعية هواء سيئة باستمرار.

الحد من الأنشطة الخارجية

حاول جدولة الأنشطة الخارجية خلال الأوقات التي تكون فيها جودة الهواء أفضل.. قد تكون مستويات التلوث أقل في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء.

تجنب التدخين

إذا كنت تدخن، فكر في الإقلاع عن التدخين، لأن التدخين لا يضر بصحتك فحسب، بل يساهم أيضاً في تلوث الهواء الداخلي والخارجي.. تجنب التعرض للتدخين السلبي كذلك.

التقليل من استخدام المركبات الشخصية

كلما أمكن، استخدم وسائل النقل العام أو اختر المشي أو ركوب الدراجات لتقليل مساهمتك في تلوث الهواء المرتبط بحركة المرور.. إذا كنت تقود السيارة، فحافظ على سيارتك وتأكد من استيفائها لمعايير الانبعاثات.

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