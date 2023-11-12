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بسبب الحصار الإسرائيلي

100 جثة في مجمع الشفاء لا إمكانية لدفنها

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
100 جثة في مجمع الشفاء لا إمكانية لدفنها
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة وجود أكثر من 100 جثة لا يمكن دفنها في المجمع بسبب حصار الدبابات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن العمليات الجراحية قد توقفت كما تم إغلاق بنك الدم والعديد من الخدمات الأخرى بسبب نفاد الوقود.

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انقطاع الاتصال

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في وقت سابق اليوم فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في المجمع فيما أكدت مصادر محلية انقطاع الكهرباء عن المجمع منذ يوم أمس.

وقال مدير وزارة الصحة في غزة، إن سفنًا حربية إسرائيلية أطلقت النار على المجمع وهو ما يتوافق مع رواية العديد من المتواجدين في محيط المجمع الذين أكدوا سقوط قذائف إسرائيلية.

استهداف مستشفيات غزة

وبعد مرور خمسة أسابيع على العدوان الإسرائيلي، بات 20 من إجمالي 36 مستشفى في قطاع غزة خارج الخدمة فيما تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 11 ألف شهيد.

دعوات التهدئة

وتقود السعودية جهود التهدئة وشهدت الرياض أمس انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية وتضمن البيان الختامي تكليف السعودية وعدد من الدول التباحث مع المجتمع الدولي لوقف الحرب في القطاع.

وشدد قادة الدول المشاركون في القمة على ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية وكسر الحصار المفروض من قبل إسرائيل.

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