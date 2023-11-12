5 أرقام قياسية لـ النصر بعد فوزه على الوحدة 100 جثة في مجمع الشفاء لا إمكانية لدفنها هل يتضرر النصر من مشاركة تاليسكا أمام الوحدة ؟ موعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر موقع نور لحظة سقوط رافائيل دوامينا في الملعب قبل وفاته مقارنة بين تويوتا لاندكروزر 2023 GXR1 وجي إكس آر 5 مدرب الهلال يحدد بديل نيمار الأرصاد : رفع درجة الإنذار على عسير حتى الـ9 مساءً حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب في حالة لم يتم استلام الدفعة ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا
أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة وجود أكثر من 100 جثة لا يمكن دفنها في المجمع بسبب حصار الدبابات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن العمليات الجراحية قد توقفت كما تم إغلاق بنك الدم والعديد من الخدمات الأخرى بسبب نفاد الوقود.
وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في وقت سابق اليوم فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في المجمع فيما أكدت مصادر محلية انقطاع الكهرباء عن المجمع منذ يوم أمس.
وقال مدير وزارة الصحة في غزة، إن سفنًا حربية إسرائيلية أطلقت النار على المجمع وهو ما يتوافق مع رواية العديد من المتواجدين في محيط المجمع الذين أكدوا سقوط قذائف إسرائيلية.
وبعد مرور خمسة أسابيع على العدوان الإسرائيلي، بات 20 من إجمالي 36 مستشفى في قطاع غزة خارج الخدمة فيما تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 11 ألف شهيد.
وتقود السعودية جهود التهدئة وشهدت الرياض أمس انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية وتضمن البيان الختامي تكليف السعودية وعدد من الدول التباحث مع المجتمع الدولي لوقف الحرب في القطاع.
وشدد قادة الدول المشاركون في القمة على ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية وكسر الحصار المفروض من قبل إسرائيل.