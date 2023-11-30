100 مليار ريال فائض في الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الثالث وفاة ثعلب السياسة الأمريكية هنري كيسنجر انطلاق اكتتاب المؤسسات في طرح “إم بي سي” 10% من أسهمها طقس مستقر على معظم المناطق لأول مرة لقطات مذهلة لكوكب الأرض بزاوية 360 درجة تعادل مثير يحسم مباراة إنتر ميلان وبنفيكا فقرات متنوعة في مهرجان العسل الثاني ببحر أبو سكينة بايدن وجه تحذيرًا شديد اللهجة لنتنياهو بشأن جنوب غزة آرسنال يؤكد تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال بسداسية في لانس أسواق العالم تترقب اجتماع أوبك بلس وسط توقعات المحللين في أوروبا
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن تسجيل 100 مليار ريال فائض في الميزان التجاري للمملكة خلال الربع الثالث 2023م.
وأوضحت هيئة الإحصاء في تقرير التجارة الدولية للربع الثالث 2023، أن واردات المملكة السلعية سجلت 200 مليار ريال خلال الربع الثالث 2023م، كما تم تسجيل 299 مليار ريال قيمة صادرات المملكة السلعية.
وأضافت الهيئة، أن حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الثالث 2023، بلغ نحو 500 مليار ريال.
بينما سجل الميزان التجاري السعودي فائضًا للفصل الـ13 على التوالي، وفقا لما أكدته هيئة الإحصاء.