100 مليار ريال فائض في الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الثالث

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن تسجيل 100 مليار ريال فائض في الميزان التجاري للمملكة خلال الربع الثالث 2023م.

واردات المملكة السلعية

وأوضحت هيئة الإحصاء في تقرير التجارة الدولية للربع الثالث 2023، أن واردات المملكة السلعية سجلت 200 مليار ريال خلال الربع الثالث 2023م، كما تم تسجيل 299 مليار ريال قيمة صادرات المملكة السلعية.

حجم التجارة الخارجية

وأضافت الهيئة، أن حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الثالث 2023، بلغ نحو 500 مليار ريال.

بينما سجل الميزان التجاري السعودي فائضًا للفصل الـ13 على التوالي، وفقا لما أكدته هيئة الإحصاء.