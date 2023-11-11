11 وظيفة إدارية شاغرة في مؤسسة مسك

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أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت مؤسسة مسك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول مشروع/ ريادة الأعمال.
– مسؤول مشروع/ عمليات الأحداث.
– مدير مشروع عمليات مشاركة المستخدم.
– مسؤول مشروع/ تطوير المنتجات.
– مساعد إنتاج/ ألعاب الفيديو.
– مسؤول مشروع/ المشاركة المجتمعية.
– مدير برنامج/ المشاركة المجتمعية.
– رئيس تقديم الخدمة.
– رئيس وسائل التواصل الاجتماعي.
– مدير مشروع التعلم الرقمي.
– مصور فيديو.
وأوضحت مؤسسة مسك، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)