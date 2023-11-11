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11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– خبير أول تحليل الأعمال.

– محلل أول المراجعة المالية.

– محلل رئيسي التخطيط المالي والميزانية.

– خبير التقارير المالية.

– مساعد مدير تحليلات الاحتيال.

– مدير قسم ضمان المنتجات والنمو.

– أخصائي إدارة التمويل.

– محلل رئيسي الميزانية.

– مدير قسم تصميم التكاليف التنظيمية.

– مساعد مدير التخطيط المالي.

– مساعد مدير تمكين البيانات والمنصات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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