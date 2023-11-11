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11 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
11 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي مراكز التصديق.

– مسؤول مراكز التصديق.

– مهندس شبكات.

– مسؤول الشبكات.

– مدير قسم معايير التميز المؤسسي.

– رئيس قسم الشراكات المحلية.

– مساعد إداري.

– مدير مكتب.

– أخصائي العمليات والاستجابة.

– أخصائي التخطيط الاستباقي.

– أخصائي أول التخطيط الاستباقي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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