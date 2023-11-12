أهم دواء في العالم يعالج السمنة ويقلل الوفيات بأمراض القلب 12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية لحظة سقوط صندوق الأدوات من رواد ناسا في الفضاء ليفاندوفسكي يُنهي أسوأ سلسلة منذ 2011 حقيقية سماع تطبيقات الهاتف للأصوات وإظهار ما يتحدث به المستخدمون الانتقادات تحاصر محمد الكويكبي ووكيله اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط الفارق بين التأمين الصحي الشامل وتأمين القطاع الخاص ماغديبورغ بطلًا لـ سوبر جلوب 2023 المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة باكستان
قالت القوات الخاصة للأمن البيئي: إن الكثبان الرملية من مكونات أراضي الغطاء النباتي التي يحظر كل ما من شأنه الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها؛ ومن ذلك حظر إشعال النار داخلها.
وأوضحت أن حظر إشعال النار يشمل: المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.
وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالجميع الالتزام بالتعليمات، وتجنب إشعال النار بغير مواضعها المحددة نظامًا.
يُشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة عن استثناء المناطق الرملية (الكثبان) من قرار حظر إشعال النار، وأنه يسمح بإشعال النار داخلها دون استخدام “موقد”.