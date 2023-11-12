Icon

أهم دواء في العالم يعالج السمنة ويقلل الوفيات بأمراض القلب Icon 12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية Icon لحظة سقوط صندوق الأدوات من رواد ناسا في الفضاء Icon ليفاندوفسكي يُنهي أسوأ سلسلة منذ 2011 Icon حقيقية سماع تطبيقات الهاتف للأصوات وإظهار ما يتحدث به المستخدمون Icon الانتقادات تحاصر محمد الكويكبي ووكيله Icon اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط Icon الفارق بين التأمين الصحي الشامل وتأمين القطاع الخاص Icon ماغديبورغ بطلًا لـ سوبر جلوب 2023 Icon المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة باكستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت القوات الخاصة للأمن البيئي: إن الكثبان الرملية من مكونات أراضي الغطاء النباتي التي يحظر كل ما من شأنه الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها؛ ومن ذلك حظر إشعال النار داخلها.

حظر إشعال النار

وأوضحت أن حظر إشعال النار يشمل: المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.

قد يهمّك أيضاً
واتساب يطور ميزة جديدة في البحث عن الرسائل

واتساب يطور ميزة جديدة في البحث عن الرسائل

الأمن العام: ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل مخالفة مرورية

الأمن العام: ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل مخالفة مرورية

وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالجميع الالتزام بالتعليمات، وتجنب إشعال النار بغير مواضعها المحددة نظامًا.

يُشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة عن استثناء المناطق الرملية (الكثبان) من قرار حظر إشعال النار، وأنه يسمح بإشعال النار داخلها دون استخدام “موقد”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقاتلات رافال الفرنسية تنضم قريبًا للأسطول الجوي السعودي
السعودية اليوم

مقاتلات رافال الفرنسية تنضم قريبًا للأسطول الجوي...

السعودية اليوم
حساب المواطن : 4 خطوات للاعتراض على الدعم
حساب المواطن

حساب المواطن : 4 خطوات للاعتراض على...

حساب المواطن
نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر
آخر الاخبار

نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر

آخر الاخبار
كتاب أثر السود في الحضارة الإسلامية يوثق أدوارهم بالإنجليزية
السعودية اليوم

كتاب أثر السود في الحضارة الإسلامية يوثق...

السعودية اليوم
هل يمكن لمشتركي التأمينات والتقاعد الحصول على قروض شخصية؟
السعودية اليوم

هل يمكن لمشتركي التأمينات والتقاعد الحصول على...

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو وأنسيلمو الأعلى تقييمًا بالجولة الـ12
الرياضة

كريستيانو رونالدو وأنسيلمو الأعلى تقييمًا بالجولة الـ12

الرياضة
حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر
الرياضة

حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد...

الرياضة
الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين
آخر الاخبار

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

آخر الاخبار