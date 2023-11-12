12 وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، وتبوك، والدمام.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس فريق المختبر/ القياس والمعايرة (الظهران).

– رئيس إدارة حوكمة وضمان المشاريع (الرياض).

– مدرب صيانة معدات/ الذخائر (الظهران).

– مدرب صيانة الأسلحة (الظهران).

– مدرب التوريد (الظهران).

– فني صيانة ميكانيكية (الظهران).

– أخصائي توريد الذخائر (تبوك).

– مدرب هندسي (الدمام).

– مدرب الإلكترونيات والكهرباء (الدمام).

– محلل أول المعلومات (الرياض).

– أخصائي أول الاستهداف (الرياض).

– منسق التدريب (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)