13 إسرائيليًا و39 فلسطينيًا ضمن صفقة تبادل الأسرى اليوم الفيصل يقدم مكافأة 100 ألف لكل لاعب يد بالخليج كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين ريال مدريد يُرحب بعودة زيدان في ولاية ثالثة توصية بتوزيع قرابة 71 مليون ريال أرباح الوطنية للتربية والتعليم الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته الآسيوية 20 وظيفة شاغرة لدى هيئة المواصفات أسمنت القصيم توزع أرباحًا قيمتها 58.5 مليون ريال لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا حبس وزير الداخلية الكويتي الأسبق وآخرين 7 سنوات
أعلنت مصر تلقيها قائمة تضم 13 إسرائيليًا و39 فلسطينيًا للإفراج عنهم اليوم من الجانبين ضمن المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى في إطار الهدنة المؤقتة التي تدخل يومها الثالث اليوم الأحد.
وأكدت مصر أن الهدنة التي دخلت حيز النفاذ في السابعة من صباح يوم الجمعة الماضية لا تزال تسير دون عقبات أو عراقيل من الجانبين بالرغم من تأخر تسليم الأسرى في المرحلة الثانية يوم أمس.
وكانت الجهود المصرية الأمريكية القطرية المشتركة نجحت في الضغط على الجانبين أمس السبت لإتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى حيث سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزًا إسرائيليًا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية.
وأضافت أنها استكملت إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين الموجودين في غزة استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أطلقت سراح 39 فلسطينيًا، بعد أن أفرجت حركة حماس عن الدفعة الثانية من الرهائن، بموجب اتفاق الهدنة.