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13 إسرائيليًا و39 فلسطينيًا ضمن صفقة تبادل الأسرى اليوم

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
13 إسرائيليًا و39 فلسطينيًا ضمن صفقة تبادل الأسرى اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مصر تلقيها قائمة تضم 13 إسرائيليًا و39 فلسطينيًا للإفراج عنهم اليوم من الجانبين ضمن المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى في إطار الهدنة المؤقتة التي تدخل يومها الثالث اليوم الأحد.

جهود دولية

وأكدت مصر أن الهدنة التي دخلت حيز النفاذ في السابعة من صباح يوم الجمعة الماضية لا تزال تسير دون عقبات أو عراقيل من الجانبين بالرغم من تأخر تسليم الأسرى في المرحلة الثانية يوم أمس.

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وكانت الجهود المصرية الأمريكية القطرية المشتركة نجحت في الضغط على الجانبين أمس السبت لإتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى حيث سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزًا إسرائيليًا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية.

تبادل الأسرى

وأضافت أنها استكملت إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين الموجودين في غزة استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أطلقت سراح 39 فلسطينيًا، بعد أن أفرجت حركة حماس عن الدفعة الثانية من الرهائن، بموجب اتفاق الهدنة.

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