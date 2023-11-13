13 وظيفة شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

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أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من جدة، والرياض، والدمام.
وأبرزت شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير تطوير الأعمال/ المبيعات (عدد وظيفتين/ جدة).
– مدير تطوير الأعمال/ المبيعات (عدد وظيفتين/ الرياض).
– مدير تطوير الأعمال/ المبيعات (عدد وظيفتين/ الدمام).
– موظف استقبال/ ذوي الإعاقة (عدد وظيفتين/ الرياض).
– مسؤول قطع غيار/ ذوي الإعاقة (الرياض).
– موظف استقبال/ ذوي الإعاقة (عدد وظيفتين/ جدة).
– مسؤول قطع غيار/ ذوي الإعاقة (الدمام).
– أخصائي موارد بشرية (جدة).
وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)