135 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات بتخصصي الملك فيصل مفاجأة سارة من مانشستر يونايتد لـ تين هاج رغم التهديد بإقالته برنامج ريف: السجل التجاري لا يؤثر على الدعم سبب انسحاب الاتفاق من صفقة سانشو حساب المواطن: حالتان تستوجبان إيقاف الدعم عن المستفيد خولين لوبتيغي عشق ريال مدريد فطُرد من تدريب منتخب إسبانيا لحظة إفراغ حمولة طائرة إغاثية سعودية في العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة جماهير النصر ترفض تأجيل الديربي ضد الهلال سالم الدوسري يغيب عن مباراتي باكستان والأردن نيابة المخدرات: سجن مواطن ووافدين 55 عامًا وتغريمهم 300 ألف ريال
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر أكثر من 135 وظيفة شاغرة، لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة).
– الشهادة الابتدائية.
– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
– يمكن التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.