Icon

135 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات بتخصصي الملك فيصل Icon مفاجأة سارة من مانشستر يونايتد لـ تين هاج رغم التهديد بإقالته Icon برنامج ريف: السجل التجاري لا يؤثر على الدعم Icon سبب انسحاب الاتفاق من صفقة سانشو Icon حساب المواطن: حالتان تستوجبان إيقاف الدعم عن المستفيد Icon خولين لوبتيغي عشق ريال مدريد فطُرد من تدريب منتخب إسبانيا Icon لحظة إفراغ حمولة طائرة إغاثية سعودية في العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة Icon جماهير النصر ترفض تأجيل الديربي ضد الهلال Icon سالم الدوسري يغيب عن مباراتي باكستان والأردن Icon نيابة المخدرات: سجن مواطن ووافدين 55 عامًا وتغريمهم 300 ألف ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل في ثلاث مدن

135 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات بتخصصي الملك فيصل

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٥ مساءً
135 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات بتخصصي الملك فيصل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر أكثر من 135 وظيفة شاغرة، لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة).

المؤهلات المطلوبة

– الشهادة الابتدائية.

قد يهمّك أيضاً
اهتمام عالمي بمفاوضات السعودية لاستضافة بطولة ماسترز للتنس في 2025

اهتمام عالمي بمفاوضات السعودية لاستضافة بطولة ماسترز للتنس في 2025

ميتروفيتش يسير على خُطى إيغالو

ميتروفيتش يسير على خُطى إيغالو

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– يمكن التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام الشتوي
السعودية اليوم

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام...

السعودية اليوم
سعود بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود في ذمة الله
السعودية اليوم

سعود بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود...

السعودية اليوم
اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب الجزائريين
الرياضة

اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب...

الرياضة
واقعة غريبة لطيار أمريكي حاول إيقاف محرك طائرة في الهواء
غرائب

واقعة غريبة لطيار أمريكي حاول إيقاف محرك...

غرائب
علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية
السعودية اليوم

علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى

وظائف
نوير يعود لحراسة البايرن بعد غياب 350 يومًا
الرياضة

نوير يعود لحراسة البايرن بعد غياب 350...

الرياضة
بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد مستمر
آخر الاخبار

بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد مستمر

آخر الاخبار