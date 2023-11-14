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عبر معبر رفح المصري

14 سيارة إسعاف مقدمة من السعودية تتجه إلى قطاع غزة

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ مساءً
14 سيارة إسعاف مقدمة من السعودية تتجه إلى قطاع غزة
المواطن - واس

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عبَر منفذ رفح الحدودي اليوم، 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة، من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها للقطاع تباعًا.

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تجهيزات طبية ضرورية

وتتضمن “سيارات الإسعاف” تجهيزات طبية ضرورية مثل (أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، وحقائب الإسعافات الأولية، ووسائل لعلاج الحروق، وأسرة لنقل المرضى، وجبائر، وأربطة)، وغيرها من المستلزمات اللازمة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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