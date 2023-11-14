14 سيارة إسعاف مقدمة من السعودية تتجه إلى قطاع غزة تحديد موعد بدء إدراج وتداول “الرياض للحديد” في سوق نمو برنامج ريف يحدد القطاعات المشمولة بالدعم في الرياض حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر خطوات وطريقة استخراج بطاقة تقدير للمتقاعدين من التأمينات وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 لإغاثة الفلسطينيين في غزة وفاة وإصابة العشرات جراء حريق بفندق في كازاخستان الكابلات السعودية تسجل خسائر بقيمة 585 مليون ريال وزارة الطاقة تحقق المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة 100 مليار ريال فائض في الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الثالث
عبَر منفذ رفح الحدودي اليوم، 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة، من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها للقطاع تباعًا.
وتتضمن “سيارات الإسعاف” تجهيزات طبية ضرورية مثل (أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، وحقائب الإسعافات الأولية، ووسائل لعلاج الحروق، وأسرة لنقل المرضى، وجبائر، وأربطة)، وغيرها من المستلزمات اللازمة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.