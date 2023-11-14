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14 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
14 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الزامل للصيانة والتشغيل، وشركة الفناري للمقاولات، وشركة سراكو” في كل من ينبع، وجازان، والجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني صيانة (للجنسين/ ينبع).

– مهندس مدني (جازان).

– مدير مشروع (جازان).

– مفتش مدني وسلامة (جازان).

– مشرف مدني (عدد وظيفتين/ جازان).

– كهربائي (عدد وظيفتين/ جازان).

– مشغل معدات ثقيلة (عدد وظيفتين/ جازان).

– مشغل نظام المراقبة والتحكم المركزي (الجبيل).

– مراقب عمال صيانة وحدات سكنية (الجبيل).

– مخطط صيانة (الجبيل).

– مراقب عمال أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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