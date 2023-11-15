15 بطولة تزين مسيرة مارسيلو جاياردو قبل تدريبه للاتحاد

بات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني السابق لنادي ريفر بليت الأرجنتيني قريبًا من تدريب نادي الاتحاد.

وأكدت تقارير، مساء أمس الأربعاء، أن نادي الاتحاد دخل في محادثات متقدمة مع جاياردو، حيث قدمت الإدارة عرضًا ضخمًا، وأبدى المدرب الأرجنتيني موافقته على تولي المهمة.

وكشف خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، تفاصيل الاتفاق عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وقال: “سيوقع جاياردو على عقد حتى يونيو 2025، وسيتضمن العقد خيارًا للتمديد 18 شهرًا، حتى يونيو 2027”.

بطولات مارسيلو جاياردو

المدرب الأرجنتيني صاحب الـ 47 عامًا حقق خلال مسيرته 15 بطولة وهم ” بطولة الدوري الأوروجوياني مع فريق ناسيونال موسم 2011/2012″.

حقق 14 بطولة مع نادي ريفر بليت وهم ” الدوري الأرجنتيني عام 2021، كأس الأرجنتين 3 مرات أعوام 2016 و 2017 و 2018، كأس السوبر الأرجنتيني مرتين”.

بطولة رابطة دوري المحترفين في عام 2021، كأس كوبا ليبرتادورس مرتين، كأس سودا أمريكانا، كأس ريكوبا سودا أمريكانا، بطولة بنك سورجو.