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ضمن شراكة لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

15 عقدًا وظيفيًّا لخدمة مشروع الغرفة الحسية بمطار الملك خالد

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
15 عقدًا وظيفيًّا لخدمة مشروع الغرفة الحسية بمطار الملك خالد
المواطن - فريق التحرير

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وقّع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وشركة كفاءات المعرفة، وشركة سيسترا، مذكرة تعاون تهدف الى تقديم خدمات برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي، وذلك بتقديم 15 عقد وظيفي لخدمة مشروع الغرفة الحسية بمطار الملك خالد الدولي صالة (5)، وهو مشروع يخدم المسافرين من للأشخاص ذوي الإعاقة، ويحظى برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي برعاية وإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ويعد من المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي على أفراد المجتمع.

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وجرت مراسم التوقيع اليوم الثلاثاء، في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بحضور المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم، ومحمد بن أحمد آل هلال رئيس مجلس إدارة شركة كفاءات المعرفة، والرئيس التنفيذي لشركة سيسترا بلال ديرينه وعدد من المسؤولين.

تكامل وتعاون

وبهذه المناسبة، أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز على دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بدعم القطاع الثالث وثمن التكامل والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والحكومي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز الدور الحيوي لكل جهة في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص العمل للكوادر البشرية في القطاع غير الربحي.

وأوضحت خلود بنت إبراهيم الشايع مستشارة رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مديرة مشروع الغرف الحسية، أن مذكرة التعاون هذه ستساهم في التوسّع في تقديم خدمات الغرف الحسية الموجهة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

ووجّهت الشايع شكرها وتقديرها إلى الأمير سلطان بن سلمان على حرصه ودعمه الدائمين، والتزامه بتقديم الدعم والتشجيع للمبادرات الرائدة في هذا المجال، كما وجهت شكرها وتقديرها لجميع شركاء المركز في هذه المبادرة.

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