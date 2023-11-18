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وضع حجر الأساس لمشاريع جديدة بقيمة 1.7 مليار ريال

18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار
المواطن - فريق التحرير

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كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن منظومة “البيئة” أكملت مشاريع في منطقة جازان، حيث بلغت تكلفة مشاريع المياه بأكثر من (18) مليار ريال لـ(221) مشروعًا، في حين بلغت تكلفة المشاريع الزراعية في المنطقة (452) مليون ريال لـ(59) مشروعًا، بالإضافة إلى (142) مليون ريال في مجال البيئة لـ(13) مشروعًا، موضحًا بأن الوزارة تعمل على تنفيذ ووضع حجر الأساس لمشاريع جديدة تقدر قيمتها بـ(1.7) مليار ريال.

منتدى جازان للاستثمار

وأشار خلال جلسة حوارية أقيمت اليوم ضمن منتدى جازان للاستثمار 2023م، تحت عنوان” التوجهات الإستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان” إلى امتلاك المملكة (5) مقومات رئيسة داعمة للبيئة الاستثمارية تشمل الإنسان السعودي، ورؤية 2030، والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمار وصناديق تمويلية تقدر بمليارات الريالات.

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وأكد المهندس المشيطي أن المملكة تمتلك سواحل على طول (3800) كم، ولدى جازان سواحل يبلغ طولها (330) كم، مبينًا أن المملكة بدأت الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي بـ(10) آلاف طن قبل عام 2015، فيما تجاوز الإنتاج (100) ألف طن هذا العام، بنمو أكثر من (8%) سنويًا، وسط توقعات بالوصول إلى (600) ألف طن في الاستزراع السمكي في 2030، وتحتضن المنطقة أكثر من (25%) من مشاريع الإنتاج السمكي، كما توجد فرصة استثمارية لإنتاج (30) ألف طن من الاستزراع السمكي، بجانب (12) فرصة استثمارية لتطوير مرافئ الصيد وإنشاء مواقع ترفيهية.

فرص استثمارية واعدة

وأوضح ، أن المنطقة لديها فرص استثمارية واعدة من منطلق الميز النسبية لها، ولديها استثمارات كبيرة في إنتاج البروتين، بجانب المدرجات الزراعية التي أسهمت في إنتاج المنطقة لأكثر من (1000) طن من البُن سنويًا، منوهًا بزراعة مليوني شجرة مانجروف على سواحل المنطقة، وكذلك زراعة أكثر من (2.5) شتلة زراعة كدعم من برنامج ريف السعودية للمزارعين.

وأفاد بأن المنطقة تعد سلة فواكه المملكة، خاصة فيما يتعلق بمحصول المانجو التي تنتجه المنطقة، مبينًا الدور الكبير لصندوق التنمية الزراعية في تمويل المشاريع الزراعية؛ حيث بلغ حجم التمويل الذي قدمه الصندوق لمنطقة جازان ما يقارب (1.9) مليار ريال، بما يعادل (27) ألف قرض زراعي، ووصل عدد الفرص الاستثمارية في منطقة جازان إلى (76) فرصة استثمارية، توزعت على (12) محافظة تابعة للمنطقة، منوهًا بالدور المحوري لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف” في دعم صغار المنتجين في (8) قطاعات زراعية واعدة.

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