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منها الأملاك العامة الصادر بها صكوك

18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات
المواطن - فريق التحرير

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استعرضت منصة إحكام، قائمة بأسماء المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

أسماء المواقع

ونشرت إحكام إنفوجراف ضم أسماء المواقع، وجاءت كما يلي: “حدود الحرمين الشريفين، الأملاك العامة الصادر بها صكوك، مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، مسارات ومحطات الكهرباء، مواقع الخامات المعدنية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة”.

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وضمت أيضًا: “المواقع الأثرية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض، أراضي المراعي والغابات، قمم الجبال، محميات الحياة الفطرية، أراضي المنتزهات البرية، المحميات الوطنية”.

وشملت القائمة أيضًا: “حرم البحر ومشاريع الاستزارع السمكي، الأراضي الساحلية، المشاعر المقدسة، المرافق والخدمات العامة، حرم الحدود”.

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