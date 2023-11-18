18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات الهلال يكشف تفاصيل إصابة سالم الدوسري مانشيني: حققنا ما نُريده أمام باكستان موسم الرياض يقدم تجربة تناول القهوة برفقة القطط صالح الشهري الأفضل بمباراة السعودية وباكستان مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر أمطار الرياض مستمرة لساعة متأخرة الليلة بيان مشترك عن السعودية ودول الكاريكوم: تعزيز التعاون ودعم ترشيح المملكة لاستضافة إكسبو 2030 منتخب السعودية يفتتح تصفيات المونديال برباعية ضد باكستان عطل بالكهرباء في أحياء بالرياض بسبب الطقس والخدمة تعود تدريجيًّا
استعرضت منصة إحكام، قائمة بأسماء المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
ونشرت إحكام إنفوجراف ضم أسماء المواقع، وجاءت كما يلي: “حدود الحرمين الشريفين، الأملاك العامة الصادر بها صكوك، مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، مسارات ومحطات الكهرباء، مواقع الخامات المعدنية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة”.
وضمت أيضًا: “المواقع الأثرية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض، أراضي المراعي والغابات، قمم الجبال، محميات الحياة الفطرية، أراضي المنتزهات البرية، المحميات الوطنية”.
وشملت القائمة أيضًا: “حرم البحر ومشاريع الاستزارع السمكي، الأراضي الساحلية، المشاعر المقدسة، المرافق والخدمات العامة، حرم الحدود”.