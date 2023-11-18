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18 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
18 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مشاتل العاصمة الحديثة، وشركة زهران للصيانة والتشغيل، وشركة محجوب، والمعمر لأنظمة المعلومات، وشركة زهران لإدارة المرافق، وشركة الزامل للصيانة والتشغيل” في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس بستنة وتشجير (الجبيل).

– فني سحب دم (عدد وظيفتين للجنسين/ الجبيل).

– ممرضة (عدد 10 وظائف للنساء/ الجبيل).

– أخصائي المساندة الفنية (للجنسين/ الجبيل).

– مهندس أعلى الأجهزة اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ (الجبيل).

– مهندس أعلى للشبكة (الجبيل).

– مشرف اتصالات (ينبع).

– سباك (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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