20 وظيفة شاغرة بفروع شركة ساماكو

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، التابعة لمجموعة النهلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف ساماكو

وبيّنت شركة ساماكو للسيارات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف مخزون قطع غيار (عدد 10 وظائف/ الرياض).

– موظف المخزون (عدد 10 وظائف/ جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساماكو للسيارات، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)