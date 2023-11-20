وظائف شاغرة في شركة قطار سار أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي 20 وظيفة شاغرة لدى الأهلي إسناد وظائف إدارية شاغرة في الرقيب التجارية افتتاح الجسر العلوي لتقاطع طريقي الأمير نايف والسلام في المدينة المنورة السديس: خطة لأرشفة الخطب والتلاوات والدروس لإيصال رسالة الحرمين إلى العالم حقيقة وجود فيروس يسبب مرضًا تنفسيًّا غامضًا يصيب الأطفال السعودية أصبحت وجهة أساسية للأحداث الكبرى والعالمية سيرانا وجهة سياحية استثنائية منحوتة في أحضان جبال نيوم نجاح قوي لأول صندوق استثماري في آسيا يتتبع الأسهم السعودية
أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، وينبع، والمدينة المنورة، وحائل، والدمام، والقصيم، وأبها، والقريات.
وبيّنت شركة الأهلي إسناد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– موظف مبيعات هاتفي (عدد 10 وظائف/ الرياض، وجدة).
– مستشار مبيعات (عدد 10 وظائف/ الرياض، وينبع، والمدينة المنورة، وجدة، وحائل، والدمام، والقصيم، وأبها، والقريات).
وأوضحت شركة الأهلي إسناد، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)