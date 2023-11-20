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20 وظيفة شاغرة لدى الأهلي إسناد

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
20 وظيفة شاغرة لدى الأهلي إسناد
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، وينبع، والمدينة المنورة، وحائل، والدمام، والقصيم، وأبها، والقريات.

تفاصيل وظائف الأهلي إسناد

وبيّنت شركة الأهلي إسناد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مستشار مبيعات (عدد 10 وظائف/ الرياض، وينبع، والمدينة المنورة، وجدة، وحائل، والدمام، والقصيم، وأبها، والقريات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الأهلي إسناد، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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