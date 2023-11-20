20 وظيفة شاغرة لدى هيئة المواصفات

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أعلنت هيئة المواصفات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من جدة، والرياض.
وأبرزت هيئة المواصفات، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة التواصل والتسويق (جدة).
– مدير إدارة المواهب (الرياض).
– مدير إدارة المعاينة (الرياض).
– مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي (الرياض).
– مدير إدارة المراقبة الأمنية (الرياض).
– مدير إدارة التحقيقات (الرياض).
– مدير إدارة الشؤون التنفيذية (الرياض).
– مدير المكتب التنفيذي (الرياض).
– مدير إدارة الأنظمة والسياسات القانونية (الرياض).
– مدير إدارة استكشاف التقنية (الرياض).
– مدير إدارة حوكمة البيانات (الرياض).
– مدير إدارة تحليل البيانات (الرياض).
– مدير إدارة هندسة البيانات (الرياض).
– مدير إدارة المعرفة المؤسسية (الرياض).
– مدير إدارة البرامج والتدريب (الرياض).
– رئيس قسم تقييم التميز المؤسسي (الرياض).
– رئيس قسم المراجعة الإدارية (الرياض).
– رئيس قسم تخطيط القوى العاملة (الرياض).
– رئيس قسم المنتجات الغذائية والكيميائية (الرياض).
– رئيس قسم اختبار التطبيقات (الرياض).
وأوضحت هيئة المواصفات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)