زيادة الوزن بعد الشتاء ليس لها علاقة بعدم الحركة توقعات إيجابية بشأن حل مشاكل خدمات ما بعد البيع والتجارة الإلكترونية 200 ألف ريال لكل لاعب في نادي الخليج بعد الفوز بآسيوية اليد 3 حالات يُسمح فيها بتغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية لقطات من افتتاح فيصل بن بندر دورة الألعاب السعودية 2023 مساند: لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد إلا بشرط الشرطة الأمريكية تحذر الآباء من ميزة جديدة في آيفون ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس أوكرانيا إغلاق طريق الصرار الحناة الجبيل في الشرقية لمدة 3 أشهر ضمن التأهل لثمن النهائي .. النصر يكتفي بالتعادل السلبي ضد بيرسيبوليس
وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتقديم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق كرة اليد في نادي الخليج، وذلك بعد فوزهم مساء الاثنين ببطولة آسيا للأندية رقم 26.
وفاز الخليج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد ريمونتادا مثيرة أمام نادي العربي القطري حيث أُقيمت المباراة النهائية أمس في صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بالكويت، وسط حضور جماهيري كبير من فريق الخليج.
وكان الخليج أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 14- 13، ثم تقدم العربي في الشوط الثاني، ثم عاد الخليج بريمونتادا جعلته يذهب للأشواط الإضافية، ثم حسم الخليج اللقب لصالحه بالفوز في الشوط الإضافي الرابع بنتيجة 35- 33.
وأصبح الخليج ثالث فريق سعودي يُتوج باللقب الآسيوي بعد الأهلي في عام 2009 ومضر في عام 2011.
#عاجل | وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجِّه بتقديم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق #الخليج لكرة اليد بعد تحقيقهم كأس البطولة الآسيوية الـ26 للأندية#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/wT15CUwYEE
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 27, 2023