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بتوجيه من وزير الرياضة

200 ألف ريال لكل لاعب في نادي الخليج بعد الفوز بآسيوية اليد

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
200 ألف ريال لكل لاعب في نادي الخليج بعد الفوز بآسيوية اليد
المواطن - فريق التحرير

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وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتقديم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق كرة اليد في نادي الخليج، وذلك بعد فوزهم مساء الاثنين ببطولة آسيا للأندية رقم 26.

نادي الخليج يهزم العربي

وفاز الخليج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد ريمونتادا مثيرة أمام نادي العربي القطري حيث أُقيمت المباراة النهائية أمس في صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بالكويت، وسط حضور جماهيري كبير من فريق الخليج.

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نادي الخليج بطل آسيا في اليد

وكان الخليج أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 14- 13، ثم تقدم العربي في الشوط الثاني، ثم عاد الخليج بريمونتادا جعلته يذهب للأشواط الإضافية، ثم حسم الخليج اللقب لصالحه بالفوز في الشوط الإضافي الرابع بنتيجة 35- 33.

وأصبح الخليج ثالث فريق سعودي يُتوج باللقب الآسيوي بعد الأهلي في عام 2009 ومضر في عام 2011.

نادي الخليج بطل آسيا في اليد

 

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