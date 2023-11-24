200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام

الرقم المخالفة درجة المخالفة المخالفة أو العقوبة ملاحظات

1 حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة مخالفة غير جسيمة 200 ريال سعودي راجع قائمة المواد المحظورة الصادرة عن الناقل أو مدير البنية التحتية

2 عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة مخالفة أجرة النقل 200 ريال سعودي + اجرة النقل

3 استخدام الخدمة من دون مرافق في حالة كون عمر الركاب أقل من الحد الأدنى المطلوب (13 سنة لخدمات النقل العام بين المدن و8 سنوات لخدمات النقل داخل المدن) المخالفات الأخرى رفض تقديم الخدمة

4 إدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات (بين المدن وخارج المدن) أو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين مخالفة غير جسيمة رفض تقديم الخدمة أو الوقف في المواقف غير المسموح بها للعامة أو عدم مراعاة قوانين المرور على الطرق أو القيود المفروضة داخل مرفق وقوف المركبات

5 الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية المخالفات الأخرى رفض تقديم الخدمة/ الإنزال من على متن الوسيلة وإحالة المخالفة للشرطة (عند الإنزال من رحلات بين المدن) عند طلب موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة

6 النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم مخالفة غير جسيمة 200 ريال سعودي

7 عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند الطلب من طاقم الناقل أو المفتشين باستثناء المناطق المسموح بالتواجد بها بدون تذكرة مخالفة أجرة النقل 200 ريال سعودي + أجرة النقل بما في ذلك الحالات التي لا يقوم فيها الراكب من التحقق من صحة تذكرته عند الصعود إلى الخدمة أو إذا قام بتغيير التذكرة أو تزويرها

8 عدم إثبات الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض) مخالفة أجرة النقل 200 ريال سعودي + اجرة النقل ينطبق على الركاب الذين يحملون تذاكر بأسعار مخفضة (مثل الطلاب وكبار السن وما إلى ذلك)

9 إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرراً للوسيلة أو المرفق المخالفات الأخرى رفض تقديم الخدمة

10 ‌استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن الوسيلة أو في المحطات أو المرافق مخالفة غير جسيمة 200 ريال سعودي

11 وضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها مخالفة غير جسيمة 100 ريال سعودي

12 الدخول إلى المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة مخالفات أخرى رفض تقديم خدمة

13 العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزء منه أو الإضرار به مخالفة جسيمة 500 ريال سعودي