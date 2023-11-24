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رفض الدخول بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.

وتضمنت اللائحة النص على حقوق وواجبات مستخدمي النقل العام كما تضمنت العديد من الجداول التي تحدد المخالفات وقيمة الغرامة النظامية والعقوبات الأخرى التي تصل حد عدم السماح بدخول الأشخاص بملابس متسخة إن كان ذلك الأمر يضر بالمرفق أو وسيلة النقل.

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عقوبات مخالفة لائحة النقل العام

وتضمنت اللائحة 6 جداول للعقوبات والمخالفات على النحو التالي:

 

الجدول 1: المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب

الرقم

المخالفة

درجة المخالفة

المخالفة أو العقوبة

ملاحظات

1

حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

راجع قائمة المواد المحظورة الصادرة عن الناقل أو مدير البنية التحتية

2

عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة

مخالفة أجرة النقل

200 ريال سعودي + اجرة النقل

3

استخدام الخدمة من دون مرافق في حالة كون عمر الركاب أقل من الحد الأدنى المطلوب (13 سنة لخدمات النقل العام بين المدن و8 سنوات لخدمات النقل داخل المدن)

المخالفات الأخرى

رفض تقديم الخدمة

4

إدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات (بين المدن وخارج المدنأو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين

مخالفة غير جسيمة

رفض تقديم الخدمة

أو الوقف في المواقف غير المسموح بها للعامة أو عدم مراعاة قوانين المرور على الطرق أو القيود المفروضة داخل مرفق وقوف المركبات

5

الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية

المخالفات الأخرى

رفض تقديم الخدمة/ الإنزال من على متن الوسيلة وإحالة المخالفة للشرطة (عند الإنزال من رحلات بين المدن)

عند طلب موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة

6

النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

7

عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند الطلب من طاقم الناقل أو المفتشين باستثناء المناطق المسموح بالتواجد بها بدون تذكرة

مخالفة أجرة النقل

200 ريال سعودي + أجرة النقل

بما في ذلك الحالات التي لا يقوم فيها الراكب من التحقق من صحة تذكرته عند الصعود إلى الخدمة أو إذا قام بتغيير التذكرة أو تزويرها

8

عدم إثبات الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض)

مخالفة أجرة النقل

200 ريال سعودي + اجرة النقل

ينطبق على الركاب الذين يحملون تذاكر بأسعار مخفضة (مثل الطلاب وكبار السن وما إلى ذلك)

9

إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرراً للوسيلة أو المرفق

المخالفات الأخرى

رفض تقديم الخدمة

10

‌استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن الوسيلة أو في المحطات أو المرافق

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

11

وضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها

مخالفة غير جسيمة

100 ريال سعودي

12

الدخول إلى المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة

مخالفات أخرى

رفض تقديم خدمة

13

العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزء منه أو الإضرار به

مخالفة جسيمة

500 ريال سعودي

14

شغل مساحة أو مقعد مخصص لذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن

الرقم

المخالفة

درجة المخالفة

المخالفة أو العقوبة

ملاحظات

1

‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز

مخالفة جسيمة

500 ريال سعودي

2

‌إلهاء أو تشتيت السائق أثناء الرحلة

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

3

الوصول إلى المناطق المحظورة

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

4

‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

5

عدم البقاء جالساً طوال الرحلة

مخالفة غير جسيمة

100 ريال سعودي

6

‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة

مخالفة غير جسيمة

100 ريال سعودي

7

التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

المادة ١٢ من النظام “تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات”

8

‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة

مخالفة جسيمة

300 ريال سعودي

9

وضع القدم على المقاعد

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن

الرقم

المخالفة

درجة المخالفة

المخالفة أو العقوبة

ملاحظات

1

‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز

مخالفة جسيمة

500 ريال سعودي

2

الوصول إلى مناطق غير مسموح بها

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

3

‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

4

‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة

مخالفة غير جسيمة

100 ريال سعودي

5

‌دخول الحافلة إذا كانت ممتلئة بالركاب بعد إخطار الراكب بعدم السماح بذلك من قبل الناقل

مخالفة غير جسيمة

رفض الإركاب، وفي حال الدخول إلى الحافلة يغرم بمبلغ

100 ريال سعودي

6

التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

7

تناول الأطعمة على متن الرحلة

مخالفة غير جسيمة

100 ريال سعودي

باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل

8

‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة

مخالفة جسيمة

300 ريال سعودي

9

وضع القدم على المقاعد

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

10

إدخال وسائل نقل فردية ذات عجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

 المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن

الرقم

المخالفة

درجة المخالفة

المخالفة أو العقوبة

ملاحظات

1

‌الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز

مخالفة جسيمة

500 ريال سعودي

2

الوصول إلى مناطق غير مسموح بها

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

3

‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

4

إغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار

مخالفة غير جسيمة

100 ريال سعودي

5

التدخين على متن القطار أو في المحطة أو المناطق المحظور فيها التدخين

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

6

‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة

مخالفة جسيمة

300 ريال سعودي

7

وضع القدم على المقاعد

مخالفة طفيفة

200 ريال سعودي

المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن

الرقم

المخالفة

درجة المخالفة

المخالفة أو العقوبة

ملاحظات

1

الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز

مخالفة جسيمة

500 ريال سعودي

2

‌التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

3

‌إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن الحافلة، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند مغادرتهم الحافلة

مخالفة غير جسيمة

100 ريال سعودي

4

دخول وسيلة النقل بقوة إذا كانت ممتلئة بالركاب

مخالفة غير جسيمة

رفض الإركاب وفي حال الدخول إلى الوسيلة يغرم بمبلغ 100 ريال سعودي

5

التدخين على متن الوسيلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

6

تناول الأطعمة على متن الرحلة

مخالفة غير جسيمة

100 ريال سعودي

باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو النساء الحوامل

7

‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة

مخالفة جسيمة

300 ريال سعودي

8

وضع القدم على المقاعد

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

9

‌الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار

مخالفة جسيمة

500 ريال سعودي

10

إدخال وسائل نقل فردية ذات عجلات غير قابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة وأجهزة المساعدة على الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة

مخالفة غير جسيمة

200 ريال سعودي

المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي النقل البحري

الرقم

‌المخالفة

الغرامة

الملاحظات

1

التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية

200 ريال سعودي

2

إشغال أي مقعد أو حجرة على متن السفينة خلافاً لما هو مبين في التذكرة أو الحجز المؤكد

200 ريال سعودي

3

‌وضع القدم على المقاعد

200 ريال سعودي

4

التدخين على متن السفينة أو في المناطق المحظور فيها التدخين

200 ريال سعودي

5

تفريغ أو إلقاء أي مواد أو مخلفات ورميها في البحر

300 ريال سعودي

 

 

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