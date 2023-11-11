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220 ألف طالب وطالبة بعسير يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول غدًا

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
220 ألف طالب وطالبة بعسير يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول غدًا
المواطن - حسن عسيري - أبها

يؤدي نحو 220 ألف طالب وطالبة غدًا الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في مختلف المراحل الدراسية في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير.

إنهاء الاستعدادات

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة فهد عقالا، أن كافة المدارس أتمت استعداداتها لاستقبال الطلبة لأداء اختباراتهم بكل يسر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، مشيدًا بالجهود التي تبذلها فرق العمل في الإدارات المعنية، ومكاتب التعليم، ومديري ومديرات المدارس وكافة منسوبيها ومنسوباتها؛ لانطلاق أعمال الاختبارات التحريرية، مشيرًا لأهمية التعاون والتكامل بين المنزل والمدرسة خلال مدة الاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة للاستذكار، ومتابعة الأبناء ليحققوا النجاح والتفوق، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع المدرسة لتلافي السلوكيات التي قد تحدث خلال مدة الاختبارات.

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بث رسائل توعوية

وأضاف “عقالا” أن الإدارة قد أقرت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي “بنين وبنات”، ومكاتب التعليم، والإدارات المعنية، والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلبة نفسيا لأداء الاختبارات التحريرية والمتابعة الدائمة لأبنائهم وبناتهم طيلة فترة الاختبارات، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول “بنين وبنات”؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني، كما خصصت إدارة التوجيه الطلابي هواتف استشارية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال مدة الاختبارات.

 

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