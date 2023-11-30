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بما يعادل نحو 33.25 مليون سهم

222 مليون دولار أرباح MBC من طرح أسهمها في تداول

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
222 مليون دولار أرباح MBC من طرح أسهمها في تداول
المواطن - فريق التحرير

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تجمع مجموعة “إم بي سي” (MBC)، ما يصل إلى 222 مليون دولار من طرح عُشر أسهمها في السوق المالية السعودية “تداول”.

طرح أسهم إم بي سي (MBC) للاكتتاب

أعلنت الشركة، اليوم الخميس، عن النطاق السعري للطرح العام الأولي لأسهمها بين 23 ريالاً و25 ريالاً للسهم، ما يعني أن الشركة ستجمع بين 765 مليون ريال (04 مليون دولار)، و831.25 مليون ريال (222 مليون دولار).

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ستطرح “MBC” نحو 33.25 مليون سهم من أسهمها في السوق، وستتلقى طلبات المستثمرين من المؤسسات خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، على أن يُحدّد سعر الطرح يوم 12 ديسمبر. أما المستثمرون الأفراد، فسيكون بإمكانهم تقديم طلبات الاكتتاب خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر. لم يُحدّد بعد تاريخ إدراج الأسهم في السوق، لكن يُرجّح أن يكون في عام 2024.

إيرادات مجموعة إم بي سي

قامت الشركة بتعيين “إتش إس بي سي العربية السعودية” و”جيه بي مورغان العربية السعودية” و”الأهالي المالية” كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي تغطية الطرح، كما عينت “إتش إس بي سي” مديراً للاكتتاب.

وحققت “إم بي سي”، التي تأسست قبل أكثر من 30 عامًا، إيرادات بقيمة 3.49 مليار ريال (ما يعادل نحو 930 مليون دولار) العام الماضي، بدعم من النمو في منصة شاهد، التي تمتلك حصة 23% من عدد المستخدمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، وفقًا للمجموعة.

توسع إم بي سي بمنطقة الشرق الأوسط

كما سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 23% للفترة ما بين 2020 و2022، وسجلت 20% من هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، فيما عدا “شاهد”.

وقال وليد آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC: إن الاكتتاب العام سيدعم أيضًا خطط MBC لتوسيع مكانتها في السوق والوصول إلى الجمهور ودخول قطاعات ترفيهية جديدة.

وأضاف وليد آل إبراهيم: “من خلال هذا العرض، ندعو المستثمرين ليكونوا جزءًا من مؤسسة قوية وعلامة تجارية مرموقة ومدعومة بأساسيات كلية قوية وآفاق نمو ديناميكية”.

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