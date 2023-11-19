225 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) توفر 225 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– كاتب محتوى مساعد.

– أخصائي تخطيط.

– أخصائي دعم المنصات.

– خبير إدارة قواعد بيانات.

– أخصائي شؤون مركز الحوكمة.

– مدير منتج.

– مدير مشروع مساعد.

– مدير مشروع أول.

– أخصائي منتج.

– أخصائي شراكات.

– خبير بيانات.

– مصمم تجربة مستخدم.

– كاتب تجربة مستخدم.

– مهندس أتمته.

– خبير تطوير تطبيقات للغة أندرويد.

– خبير تطوير تقنيات مايكروسوفت دوت نت.

– أخصائي أول دعم التطبيقات.

– سكرتير.

– وغيرها من الوظائف.

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

أماكن العمل:

– منطقة الرياض.

– منطقة مكة المكرمة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا