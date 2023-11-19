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225 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
225 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) توفر 225 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– كاتب محتوى مساعد.
– أخصائي تخطيط.
– أخصائي دعم المنصات.
– خبير إدارة قواعد بيانات.
– أخصائي شؤون مركز الحوكمة.
– مدير منتج.
– مدير مشروع مساعد.
– مدير مشروع أول.
– أخصائي منتج.
– أخصائي شراكات.
– خبير بيانات.
– مصمم تجربة مستخدم.
– كاتب تجربة مستخدم.
– مهندس أتمته.
– خبير تطوير تطبيقات للغة أندرويد.
– خبير تطوير تقنيات مايكروسوفت دوت نت.
– أخصائي أول دعم التطبيقات.
– سكرتير.
– وغيرها من الوظائف.

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المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.
– البكالوريوس.

أماكن العمل:

– منطقة الرياض.
– منطقة مكة المكرمة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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