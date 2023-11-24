24 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المنتجات.

– أخصائي منتجات.

– مدير مشروع مساعد.

– مدير مشروع أول.

– أخصائي شراكات.

– سكرتير.

– مهندس أتمتة.

– كاتب تجربة مستخدم.

– مصمم تجربة مستخدم.

– خبير بيانات.

– مهندس أول تشغيل التطبيقات.

– خبير إدارة قواعد بيانات.

– مهندس بيانات أول.

– خبير أول تطوير تطبيقات.

– خبير أول تطوير تقنيات مايكروسوفت.

– خبير تطوير تطبيقات للغة أندرويد.

– أخصائي أول دعم الإنتاج.

– مسؤول الوصول إلى الأنظمة.

– مساعد مدير الوصول إلى الأنظمة.

– أخصائي دعم الإنتاج.

– أخصائي أول دعم التطبيقات.

– أخصائي أول دعم الأعمال.

– أخصائي دعم الأعمال.

– أخصائي أول دعم المستفيدين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)