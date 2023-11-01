258 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من 2023

أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، تقريرها الربعي الثالث لأداء الميزانية للعام 2023.

نفقات وإيرادات

وسجلت ميزانية نفقات الدولة خلال الربع الثالث من 2023 مبلغ 294 مليار ريال، فيما سجلت إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الثالث 258 مليار ريال.

وقالت المالية: إن ميزانية الربع الثالث تسجل عجزًا قدره 35 مليار ريال، و111 مليار ريال إيرادات غير نفطية خلال الربع الثالث من 2023.

الدين العام

وسجل الدين العام حتى نهاية الربع الثالث من 2023 مبلغ 990 مليار ريال، بحسب ما نقلت الإخبارية.