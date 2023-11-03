3 أسباب تُبعد كيليان مبابي عن الريال

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تميل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، لعدم التحرك للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي.
وأوضحت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن هناك 3 أسباب، تفسر رغبة مسؤولي ريال مدريد بشأن إغلاق الباب في وجه كيليان مبابي، وأضافت: “السبب الأول، هو تضخم راتب النجم الفرنسي بشكل مرتفع جدًا”.
وتابعت: “السبب الثاني، هو اتجاه إدارة ريال مدريد بشكل أكبر لاستثمار الأموال في اللاعبين الشباب، والسبب الثالث، هو أن مسؤولي المرينغي، لم يهضموا بعد قرار مبابي بالبقاء الموسمين الماضيين مع باريس وعدم الانتقال للفريق”.
وينتهي تعاقد كيليان مبابي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2024، وكان قريبًا من الانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر في 2022، قبل أن يُجدد عقده في اللحظات الأخيرة.
وكان نادي ريال مدريد قد أصدر بيانًا رسميًا منذ أيام قليلة، ينفي فيه ما تردد في وسائل الإعلام بشأن تفاوضه مع مبابي صاحب الـ24 عامًا، وأكد عدم الدخول في أي مفاوضات مع لاعب ينتمي لباريس سان جيرمان.