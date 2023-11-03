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3 أمور تجنبك الأمراض في موسم البرد

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
3 أمور تجنبك الأمراض في موسم البرد
المواطن - فريق التحرير

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في موسم البرد عادة تزداد فرصة الإصابة بالأمراض خاصة للفئات التي تعاني من نقص المناعة أو كبار السن والأطفال بسبب تقلبات الأحوال الجوية وتراجع درجات الحرارة وانتشار الإنفلونزا الموسمية والزكام وما يرتبط بها من أعراض قد تكون معدية في بعض الحالات.

أسباب زيادة الأمراض في موسم البرد

ويعد الشتاء موسمًا لزيادة معدلات الأمراض التنفسية ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى أن الأشخاص يقضون وقتًا أطول في الداخل، ما يسمح للفيروسات بالانتشار، وأيضا إلى حقيقة أن الهواء البارد يمكن أن يضعف المقاوم، كما أن الفيروسات والجراثيم تنتشر عبر الأسطح التي نلمسها والهواء الذي نتنفسه وعندما يأتي الشتاء، نقضي المزيد من الوقت في منازل دافئة حيث يمكن أن تنتعش الفيروسات.

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الوقاية من الأمراض في الشتاء

وينصح الدكتور فيليب غولد، عالم الفيروسات من جامعة كوفنتري، باتباع الخطوات التالية للوقاية من الأمراض الشتوية :

  • تجنب مشاركة الطعام في الحفلات والولائم حيث يقلل ذلك من احتمال انتقال العدوى الفيروسية خاصة الفيروسات التي تصيب المعدة.
  • تناول الفيتامينات المتنوعة خاصة فيتامين سي لما لها من أهمية في تعزيز المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة أمراض الشتاء.
  • ممارسة الرياضة بانتظام ولا نحتاج إلى ممارسة رياضات عنيفة بل يمكن ممارسة رياضة المشي أو الركض بشكل منتظم لتحسين أداء أجهزة الجسم.

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