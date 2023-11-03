3 أمور تجنبك الأمراض في موسم البرد

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في موسم البرد عادة تزداد فرصة الإصابة بالأمراض خاصة للفئات التي تعاني من نقص المناعة أو كبار السن والأطفال بسبب تقلبات الأحوال الجوية وتراجع درجات الحرارة وانتشار الإنفلونزا الموسمية والزكام وما يرتبط بها من أعراض قد تكون معدية في بعض الحالات.
ويعد الشتاء موسمًا لزيادة معدلات الأمراض التنفسية ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى أن الأشخاص يقضون وقتًا أطول في الداخل، ما يسمح للفيروسات بالانتشار، وأيضا إلى حقيقة أن الهواء البارد يمكن أن يضعف المقاوم، كما أن الفيروسات والجراثيم تنتشر عبر الأسطح التي نلمسها والهواء الذي نتنفسه وعندما يأتي الشتاء، نقضي المزيد من الوقت في منازل دافئة حيث يمكن أن تنتعش الفيروسات.
وينصح الدكتور فيليب غولد، عالم الفيروسات من جامعة كوفنتري، باتباع الخطوات التالية للوقاية من الأمراض الشتوية :